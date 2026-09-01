Quero que produção de grãos do Brasil chegue a 700 milhões de toneladas em 10 anos, diz Cury

O candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury, afirmou que quer que o Brasil possa dobrar a produção de grãos em dez anos dos atuais 350 milhões de toneladas para 700 milhões de toneladas.

A declaração foi feita na Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O presidenciável visitou o evento e se reuniu com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho.

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"Precisamos de vocês. O agricultor brasileiro é um dos mais responsáveis ambientalmente, só que é vendido lá fora de maneira distorcida. Os embaixadores precisam vender o Brasil como supermercado do mundo", disse Cury.

O candidato afirmou ainda que um dos seus projetos é construir 100 usinas de biocombustíveis no Brasil. "Porque nós podemos controlar inclusive os preços, acelera o biocombustível e dá rentabilidade aos produtos", afirmou.

Cury criticou o que chama de "abandono físico agricultores" pelo governo. "Muitos querem ser presidentes e nunca plantaram uma horta. Não sabem as dificuldades e querem definir o futuro da agricultura no Brasil", criticou, mencionando que sua família possui atividades em cacau, seringueira.

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Cury também criticou os juros cobrados nos financiamentos agropecuários. "É para ir às lágrimas. Como que sobrevive?", questionou.

O presidenciável também defendeu ajuda do governo federal aos agricultores do Rio Grande do Sul. "O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais resilientes após passar por eventos climáticos traumáticos. O governo federal tem de dar assistência enorme para vocês, porque há previsão de que haja o maior El Niño da história, inclusive alimentos tem de ser estocados, acrescentou.

*A jornalista viaja a convite do Sicredi