Quero que a gente conquiste definitivamente o fim da escala 6x1, diz Lula à militância

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, disse neste domingo (13) que quer que o País "conquiste definitivamente" o fim da escala 6x1. Lula participou no início desta noite de live com a militância petista para dar um impulso à campanha à reeleição.

"É esse o mundo que eu quero criar para vocês, é esse o mundo de permitir que todas as pessoas tenham direito a um bom emprego, a um salário decente, que a gente conquiste definitivamente o fim da escala 6x1, para que a gente tenha mais tempo para ficar em casa, para cuidar dos filhos, participar da educação deles, brincar com eles, levar para passear, para a gente ajudar a nossa mulher a limpar a casa", listou Lula.

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Na transmissão ao vivo, Lula defendeu que os apoiadores utilizem a internet para "fazer o jogo da verdade", "porque o sacana que ganha uma eleição mentindo não consegue governar mentindo, vai resultar no Collor de Mello, vai resultar no Bolsonaro, vai resultar em um sujeito imprestável no governo, porque não sabe governar, porque não tem relação com o povo, porque não tem compromisso com o povo".

Ele continuou dizendo que o adversário, em referência a Flávio Bolsonaro (PL), planeja fazer uma economia de R$ 200 bilhões para não ter déficit fiscal. "É importante ele lembrar que o pai dele Jair Bolsonaro gastou muito mais, o pai dele deixou um déficit de 2,8% do PIB. Eu vou repetir, 2,8%. Não tinha dinheiro para pagar as contas dele", criticou. E seguiu dizendo que começou a governar em 2022, antes de tomar posse em 2023, "porque o pai dele não deixou nada nesse País. O pai dele deixou um rombo de R$ 94 bilhões de precatórios que nós tivemos que pagar".

Com auxílio da militância, Lula disse que se transformam em "uma máquina poderosa de acabar com a mentira no Brasil". "Eles adversários são muito mentirosos, são mau-caráter, são ofensivos, agressivos, não têm vergonha de gente que bate mulher, vive matando animal por aí, vive matando gato, matando cachorro", acusou.

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Lula ainda disse ter participado neste domingo de uma reunião com oito vítimas das bets. "Eu estou discutindo o que eu vou fazer com as bets. Se depender da minha vontade, é fechar as bets", afirmou. "Mas eu vou levar a sério todas as reivindicações que tem, porque é uma coisa incontrolável."

O candidato petista ainda disse que, em um possível novo mandato, vai criar casas para cuidado dos idosos. "Não vamos deixar os idosos que construíram esse País abandonados porque estão com uma doença ou porque estão com dificuldade de andar. As pessoas idosas não podem ficar sentadas na frente da televisão, sendo consumidas."

"Todo dia eu sonho em transformar esse País num país de classe média alta. Num país em que todas as pessoas possam trabalhar por conta própria, se quiser, e ter financiamento do governo", disse.