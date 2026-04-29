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Quero entrar no STF para ajudar a acalmar ânimos, acho que tenho essa condição, diz Messias

Escrito por Naomi Matsui, Lavínia Kaucz e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 18:15:00 Editado em 29.04.2026, 18:23:47
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O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira, 29, que, caso aprovado, trabalhará para aliviar as tensões entre as instituições e por uma pacificação social. Segundo ele, o conflito entre Poderes "é uma anomalia" que deve ser combatida.

"Me coloco nesse processo como pacificador. Quero adentrar no STF para ajudar a serenar ânimos, acho que tenho essa condição", declarou, durante sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

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Messias disse que o primeiro requisito para ser juiz é "ter bom senso" e que, se tornar magistrado, não tomará "nenhuma decisão sobre conflito fundiário sem conhecer a realidade local".

O AGU evitou responder se considera que o dono do Master, Daniel Vorcaro, deve continuar preso. "Não posso antecipar. Isso me colocaria em situação de impedimento. Gostaria de responder, mas se respondo, fico impedido", falou.

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JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/CCJ/APROVAÇÃO/MISSÃO
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