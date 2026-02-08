Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Quem vai compor chapa é Tarcísio, diz Kassab ao ser questionado sobre ser vice em SP

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 08.02.2026, 21:31:00 Editado em 08.02.2026, 21:44:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que aceitará integrar a chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à reeleição em 2026, caso seja convidado. "Estou pronto para atender qualquer convite ou convocação", afirmou em entrevista ao Canal Livre, da Band. Ele evitou responder diretamente se será vice e disse que a definição cabe ao governador: "Quem vai compor a chapa é o governador Tarcísio, a sua decisão será respeitada por nós".

Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio, também disse que "gosta de disputar eleição". "Eu não sei se disputarei outras, mas se tiver oportunidade, eu disputo como candidato", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na entrevista, o presidente do PSD também disse que espera que o partido eleja entre 85 e 90 deputados federais em 2026, além de seis a nove senadores. Diante da expectativa positiva, Kassab disse que não precisa vincular ao Congresso a escolha do candidato do PSD à Presidência. "Nós vamos estar muito bem posicionados", afirmou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições SP kassab Tarcísio vice
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline