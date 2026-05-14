TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Quem trabalha hoje precisa engolir a CLT, que é venerada pela esquerda, diz Zema na Brazil Week

Escrito por Karla Spotorno, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 16:01:00 Editado em 14.05.2026, 16:12:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), defendeu novas regras trabalhistas no Brasil e opções à legislação trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho conhecida como CLT. Ele afirmou que é preciso avançar na discussão e flexibilização das normas de trabalho.

"Quem trabalha hoje precisa engolir a CLT, que é venerada pela esquerda", criticou Zema. "Queremos dar uma opção para o trabalhador que quiser trabalhar por hora", afirmou Zema durante painel do 8º Latin America Private Tech Trailblazers Summit promovido pelo Bank of America (Bofa) em Nova York nesta quinta-feira, 14, quarto dia da Brazil Week.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele afirmou que mudar a CLT é um "trabalho difícil". "Tivemos uma reforma trabalhista no governo Temer, que foi quase toda desfeita", disse. Ele acrescentou que a proposta do partido Novo é ter uma opção para o brasileiro trabalhar por hora.

Sem mencionar a relação entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), Zema atacou adversários e afirmou que é o único candidato que não deve nada a ninguém. "Sou o único candidato que não tenho rabo preso. Já investigaram até ex-namorada, ex-funcionária e não acharam nada", afirmou Zema durante o painel.

Caiado: recebedor de imposto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-governador também afirmou que é o único candidato com o modelo mental da iniciativa privada. "O único candidato à Presidência que foi pagador de imposto sou eu. O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado tem experiência como governador, mas não tem experiência do setor privado. Os outros só foram recebedores de impostos", afirmou Zema.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/BRAZIL WEEK/CLT
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV