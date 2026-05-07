TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Quem é Raimundo Nogueira, irmão de Ciro Nogueira e investigado pela Polícia Federal

Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 17:08:00 Editado em 07.05.2026, 17:18:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Irmão do senador Ciro Nogueira (PP-PI), o empresário Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima foi alvo nesta quinta-feira, 7, da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal que apura crimes envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos irmãos.

Raimundo é casado e pai de dois filhos. Ele é administrador da CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresa que, segundo a PF, era usada como um "mecanismo dissimulado" para repassar vantagens financeiras a Ciro Nogueira. Segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a operação, Raimundo integra o núcleo operacional dessa empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As investigações apontaram que a CNLF foi responsável pela compra de 30% de outra empresa, a Green Investimentos S.A. por R$ 1 milhão. A PF, porém, sustenta que essa participação teria valor de mercado próximo de R$ 13 milhões, operação que, segundo os investigadores, teria sido viabilizada por Vorcaro. Para a PF, a diferença entre o preço pago e o valor estimado das ações indica uma possível operação usada para transferir vantagem econômica para Ciro Nogueira.

A decisão afirma que Raimundo passou oficialmente a administrar a CNLF em dezembro de 2024, mas seu nome já aparecia no contrato firmado meses antes, em abril daquele ano. O ministro relator André Mendonça escreveu que, em análise preliminar, a atuação dele "não é acidental ou superveniente", mas voltada a dar "forma jurídica e cobertura documental" à operação investigada.

A Polícia Federal também afirma que Raimundo tinha controle sobre documentos societários, registros contábeis e fluxos financeiros da empresa. Segundo os investigadores, isso poderia permitir ocultação ou alteração de provas e atuação coordenada com outros investigados da Operação Compliance Zero, incluindo o ex-dono do Master, Daniel Vorcaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Em juízo de cognição não exauriente, sua posição funcional não é acidental ou superveniente, mas voltada a conferir forma jurídica e cobertura documental à operação apontada como mecanismo dissimulado de transferência de vantagem econômica ao núcleo político investigado", escreve Mendonça na decisão.

Por esse motivo, o STF determinou medidas cautelares contra ele, como proibição de contato com outros alvos da operação, impedimento de sair do Brasil e uso de tornozeleira eletrônica. A defesa de Raimundo ainda não se manifestou.

Na decisão, o ministro afirma que as medidas são necessárias para "neutralizar riscos concretos à instrução" da investigação e evitar possível continuidade das práticas investigadas. Apesar disso, o STF entendeu que, neste momento, não havia necessidade de decretar prisão cautelar contra Raimundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PF apura 'mesada' do Master a Ciro Nogueira

Segundo a investigação, o senador Ciro Nogueira "instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar" em favor dos interesses do Banco Master no Congresso Nacional. A decisão de Mendonça afirma que o senador recebia uma mesada de R$ 300 mil do banqueiro. Segundo a investigação, "há relatos de que o montante teria evoluído para R$ 500 mil".

Os investigadores também apontam que Vorcaro teria disponibilizado gratuitamente ao senador, por tempo indeterminado, um imóvel de alto padrão, além de custear hospedagens, deslocamentos e outras despesas ligadas a viagens internacionais de luxo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os gastos mencionados, estão estadias no Park Hyatt New York, restaurantes de alto padrão e despesas atribuídas ao parlamentar e à sua acompanhante. A investigação cita ainda a disponibilização de um cartão para cobertura de gastos pessoais.

"A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade", diz a PF.

Como revelou o Estadão, a PF encontrou no celular do banqueiro diálogos com o senador e ordens de pagamento destinadas a uma pessoa identificada apenas como "Ciro". Na ocasião, o parlamentar afirmou conhecer Vorcaro, mas negou proximidade e recebimento de pagamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra da nota da defesa de Ciro Nogueira

A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar. Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos. Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciro nogueira master NÚCLEO POLÍTICO Operação Compliance Zero RAIMUNDO NOGUEIRA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV