Quem é o deputado preso após disparo em bar que atingiu apresentador da Globo

A polícia informa que o político teria se desentendido com outras pessoas e disparado acidentalmente

O deputado estadual Marcelo Aguiar, do Partido Liberal, foi detido pela Polícia Militar de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19), após fazer um disparo com uma arma de fogo no interior de um bar na Vila Nova Conceição, zona sul da capital paulista.

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O caso aconteceu em um estabelecimento na Rua Professor Atílio Innocenti e a PM foi acionada para atender a ocorrência. Chegando ao local, os policiais encontraram Aguiar aparentemente embriagado.

A polícia informa que o político teria se desentendido com outras pessoas e disparado acidentalmente. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida e a perícia foi acionada. Após depoimento, Aguiar foi liberado.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Não há registro de feridos. As investigações serão conduzidas pelo 15° DP.

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O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte de São Paulo, foi atingido no pé pelo disparo. “Ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé. Começou a latejar e queimar e não entendi o que tinha acontecido. Estou bem, mas é um problema muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou qualquer outra pessoa”, disse o apresentador ao G1.

Marcelo Aguiar (PL-SP) é cantor gospel. Nas redes sociais, ele se autodescreve como um político de valores cristãos, e diz atuar pela defesa da família e pela proteção das crianças e adolescentes.



O político ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

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Com informações da Agência Brasil