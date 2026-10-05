Quem é Eduardo Braide, governador eleito no Maranhão no primeiro turno das eleições 2026

O advogado e ex-prefeito de São Luís Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão no primeiro turno neste domingo, 4. Ele recebeu 54,03% dos votos válidos no Estado. Orleans Brandão (MDB), principal adversário na disputa, obteve 34,76% dos votos.

Braide derrotou o sobrinho do atual governador do Maranhão, Carlos Brandão (MDB), e assumirá o comando do Estado no lugar do tio do adversário.

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De ascendência libanesa, Eduardo Salim Braide nasceu em São Luís em 12 de janeiro de 1976. É filho do ex-deputado estadual Carlos Braide, eleito pela primeira vez em 1986 e reeleito outras cinco vezes.

Advogado, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em 2000.

Antes de chegar ao Legislativo, Braide acumulou experiência na administração pública. Presidiu a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) entre 2005 e 2006 e, posteriormente, comandou a Secretaria Municipal de Orçamento Participativo de São Luís, entre 2009 e 2010.

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Primeiros passos na política

Braide disputou sua primeira eleição em 2006, como candidato a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas não foi eleito. Em 2008, concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de São Luís e ficou como primeiro suplente.

Em 2010, foi eleito deputado estadual pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) e reelegeu-se em 2014.

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Durante os dois mandatos na Assembleia Legislativa do Maranhão, integrou a Mesa Diretora, presidiu o diretório estadual do PMN e liderou uma das maiores bancadas da Casa. Em 2015, comandou o maior bloco parlamentar do Legislativo maranhense.

Da Câmara à Prefeitura

Em 2016, Braide disputou pela primeira vez a Prefeitura de São Luís e chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Edivaldo Holanda Júnior (PDT).

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Em 2018, foi eleito deputado federal pelo PMN, período em que integrou comissões da Câmara e participou da CPI do Derramamento de Óleo no Nordeste. Também é autor da lei que criou o Estatuto da Pessoa com Câncer.

Em 2020, venceu a disputa pela Prefeitura de São Luís pelo Podemos. Durante a gestão, ganhou destaque a campanha de vacinação contra a Covid-19, que levou a capital maranhense a avançar rapidamente na imunização em 2021.

Em 2022, Braide deixou o Podemos e, após oito meses sem partido, filiou-se ao PSD. Reeleito prefeito de São Luís em 2024, com 70,12% dos votos válidos, cumpriu o segundo mandato até março de 2026, quando renunciou ao cargo para disputar o governo do Maranhão. Durante a gestão, entregou unidades de saúde e obras de mobilidade e implantou programas como o São Luís no LED e o Trânsito Livre.

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Propostas para o Governo

Durante a campanha ao governo do Maranhão, Braide concentrou suas propostas em gestão pública, saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento regional. Entre as principais medidas, defendeu a redução da alíquota do ICMS, acompanhada de cortes de despesas consideradas não essenciais e da redução da estrutura administrativa do Estado.

Na saúde, prometeu um "choque de gestão" nos primeiros 100 dias e propôs reduzir a influência política na administração dos hospitais estaduais, além de ampliar a estrutura de atendimento no interior. Na educação, defendeu a ampliação do apoio aos municípios para o transporte de estudantes e a priorização da presença de professores nas escolas.

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Braide também propôs medidas para fortalecer a produção regional, com assistência técnica aos produtores, investimentos em irrigação e tecnologia e estímulo à industrialização de matérias-primas no próprio Maranhão. Na infraestrutura, colocou a recuperação e ampliação da malha rodoviária entre as prioridades.