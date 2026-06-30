Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Quem é do agro e não se preocupa com baboseira ideológica está satisfeito com Lula, diz Boulos

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 10:05:00 Editado em 30.06.2026, 10:13:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse nesta terça-feira, 30, que "quem é do agro está preocupado com seu negócio, e não com baboseira ideológica de bolsonarismo".

"Quem é do agro está preocupado com seu negócio, e não baboseira ideológica de bolsonarismo, está satisfeito com o governo Lula. Lamento que uma parte do grande agro seja motivada muito mais por razões ideológicas do que pelo seu próprio interesse", disse o ministro no "Bom Dia, Ministro", programa do Canal Gov, da EBC. Boulos citou os Planos Safra que serão lançados nesta terça-feira, 30, no Palácio do Planalto, para pequenos, médios e grandes agricultores. Disse que eles "têm batido recorde ano após ano" e que "a preocupação do presidente Lula com a agropecuária brasileira é muito maior do que a de quem só falava". "Apoiar a agropecuária não é ficar falando palavra de ordem ou ficar subindo em cavalo para foto. É investir, garantir bom crédito pelo Plano Safra, é ter políticas para produção de fertilizantes", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Agronegócio Boulos ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV