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Quem é Ciro Nogueira, senador e presidente de partido, alvo de buscas em operação da PF

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 08:51:00 Editado em 07.05.2026, 08:59:27
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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 7, uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de crimes envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro. Pela primeira vez, a apuração alcança o núcleo político do caso, tendo entre os alvos o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e presidente nacional do partido.

Nascido em Teresina, em 21 de novembro de 1968, Nogueira é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Iniciou a trajetória política no Piauí e foi eleito deputado federal por quatro mandatos consecutivos antes de chegar ao Senado, em 2011. Em 2018, foi reeleito para a Casa.

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Desde 2013, preside nacionalmente o Progressistas (PP). Ao longo da carreira, participou de articulações políticas em diferentes governos e ampliou a influência do partido em negociações no Legislativo.

Entre 2021 e 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocupou o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, se tornando um dos principais articuladores políticos da gestão.

Nos últimos anos, o parlamentar se consolidou como uma das lideranças da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado e mantém atuação em debates sobre economia e articulação partidária.

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Na operação desta quinta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão contra o senador. Até o momento, Nogueira não se pronunciou publicamente. Em nota, a defesa afirmou que ainda não teve acesso aos motivos da operação e, por isso, não comentaria o caso neste momento.

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ciro nogueira master NÚCLEO POLÍTICO Operação Compliance Zero
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