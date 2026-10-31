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Quem é Cinara Wagner Fredo, cotada para ser a primeira mulher ministra da Defesa

Escrito por Giovanna Massaro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em busca de um nome para ocupar o Ministério da Defesa em seu quarto mandato. Como mostrou o Estadão, um dos possíveis nomes é o de Cinara Wagner Fredo, indicada pelo atual ministro da pasta, José Múcio Monteiro.

Hoje, Cinara ocupa o cargo de secretária geral do mesmo ministério. Desde 2016, já ocupou cargos em diferentes pastas, como Secretaria de Governo Digital, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Ministério da Previdência Social.

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Além disso, é formada em Direito, tem mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas e especialização em Política, Estratégia e Altos Estudos em Defesa na Escola Superior de Guerra.

Se escolhida, ela será a primeira mulher a comandar a pasta. Relembre os últimos nomes: Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Walter Souza Braga Netto; Fernando Azevedo e Silva; Joaquim Silva e Luna; Raul Jungmann; Aldo Rebelo; Jaques Wagner; Celso Amorim; Nelson Jobim; Waldir Pires; José Alencar; José Viegas Filho; Geraldo Magela da Cruz Quintão; e Elcio Alvares.

Como mostrou o Estadão, Múcio disse a Lula que não poderá continuar no cargo e, a pedido, fez a indicação de Cinara para seu lugar.

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Até agora, o presidente não tomou uma decisão. Aliados de Lula afirmam que ter uma mulher civil à frente das Forças Armadas seria muito importante neste momento político. Lula, porém, ainda está ouvindo outras opiniões a respeito do assunto, como as de assessores próximos na campanha, caso do senador Camilo Santana e do governador do Piauí, Rafael Fonteles.

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LULA 4/MINISTÉRIO/DEFESA/CINARA WAGNER FREDO/PERFIL
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