Quem é Cavala, a dona de bordel eleita deputada federal com quase 77 mil votos

Ela se apresenta publicamente como "dona de zona" e usou a própria trajetória como empresária do ramo de boates adultas como mote de campanha

A empresária Isa Jane Marcondes Nantes (Republicanos), de 46 anos, conhecida como "Cavala", foi eleita deputada federal por Mato Grosso do Sul nas Eleições 2026 com 76.956 votos, sendo a 7ª parlamentar mais votada do estado. Ex-proprietária de uma casa de prostituição em Dourados (MS), ela se apresenta publicamente como "dona de zona" e usou a própria trajetória como empresária do ramo de entretenimento adulto como marca de sua campanha.

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Natural de Dourados, Isa iniciou a carreira política em 2024, quando foi eleita vereadora com 2.992 votos, sendo a maior votação para o cargo naquele pleito. Em sua primeira campanha, ficou conhecida pelo slogan "Dourados está uma zona, e de zona eu entendo". Nas redes sociais, ela se descreve como mãe, avó, empresária, conservadora, "sapatão raiz" e fã do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante o mandato na Câmara de Dourados, Isa Marcondes acumulou denúncias e polêmicas. Em março de 2026, a Câmara acatou uma denúncia por quebra de decoro parlamentar contra ela. Em maio, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) protocolou nota de repúdio contra a vereadora por expor servidores de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em vídeos divulgados nas redes sociais. Em setembro, o diretor de um hospital procurou a polícia após Isa acusar a instituição de "maracutaia".

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A vereadora também foi alvo de investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) relacionada à divulgação de vídeos de fiscalizações na saúde de Dourados.

Durante a campanha para deputada federal, Isa Marcondes ameaçou publicamente divulgar vídeos íntimos de políticos que frequentavam sua antiga boate. Em vídeo publicado nas redes sociais em 2 de outubro, ela afirmou estar sendo alvo de ataques após a circulação de gravações atribuídas a ela e declarou "Eu acabo com vocês". Segundo a parlamentar, os vídeos teriam sido gravados a pedido dos próprios políticos, incluindo vereadores, deputados, um governador, um ministro e até um presidente.

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Com a eleição de Isa Marcondes, Mato Grosso do Sul terá metade de sua bancada federal formada por mulheres pela primeira vez na história. Além dela, foram eleitas Camila Jara (PT), Rose Modesto (União Brasil) e Mara Caseiro (PL). A bancada feminina do estado na Câmara dos Deputados mais que dobrou em relação à legislatura anterior.