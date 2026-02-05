Leia a última edição
Quando Senado voltar a funcionar, vou enviar indicação de Messias ao STF, diz Lula

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 14:42:00 Editado em 05.02.2026, 14:48:50
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 5, que enviará ao Senado a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF) assim que a Casa Alta do Congresso retomar suas atividades.

"O Senado está de férias, quando voltar a funcionar, vou apresentar o nome do Messias. Tenho confiança, vou conversar com o Alcolumbre, com os senadores. Tenho plena confiança", disse.

As declarações ocorreram em entrevista ao UOL News. Lula, de 80 anos, disse que sua experiência faz com que ele não tome decisões em momentos de turbulência.

"Eu não tomo decisão com 39º graus de febre. Primeiro abaixo para 36 graus para depois tomar a decisão. Quando a coisa está fervendo, deixa ferver. Quando esfriar, vamos comer a comida", afirmou.

