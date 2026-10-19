Quando saem as pesquisas para a Presidência após o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Os principais institutos de pesquisa que medem as intenções de voto na disputa pela Presidência da República vão divulgar levantamentos sobre o segundo turno entre esta segunda-feira, 19, e quinta-feira, 22.

As novas pesquisas de intenção de voto sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) começaram a ser divulgadas nesta segunda: estão previstos os levantamentos nacionais dos institutos AtlasIntel, PoderData e BTG/Nexus.

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A programação de publicações segue nos dias subsequentes com estudos da Real Time Big Data na terça-feira, 20, da Quaest na quarta-feira, 21, e do Datafolha na quinta-feira, 22.

Atlas/Bomberg

Pesquisa Atlas/Bloomberg mostra o senador Flávio Bolsonaro com 49,8% das intenções de voto, contra 47,6% do presidente Lula. Os eleitores que apontam voto em branco, nulo ou que dizem não saber são 2,6%.

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Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo-se os brancos e nulos e os que não sabem, a pesquisa aponta Flávio com 51,1% e Flávio com 48,9%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 4.998 eleitores por meio da internet entre os dias 13 e 18 de outubro, sob o registro BR-02418/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nexus

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Na pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19, Flávio Bolsonaro tem 46,5% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o Lula registra 45,9%. Os dados apontam para empate técnico dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos porcentuais.

A Nexus informou que, a partir desta rodada, passa a publicar os percentuais de intenções de voto com casa decimal. Os dados da série histórica também foram reapresentados neste formato. Segundo o instituto, devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99,9% a 100,1%.

Contratada pelo BTG Pactual, a Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04499/2026.

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Próximos levantamentos

O levantamento da Quaest abrange 2.154 entrevistas presenciais realizadas entre 17 e 20 de outubro, contratado pela Globo Comunicação e Participações e Editora Globo sob o registro BR-08535/2026. A margem de erro estimada para o estudo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Já a sondagem do Datafolha, contratada por Folha e Globo sob o número BR-09709/2026, prevê 2.520 entrevistas entre os dias 20 e 22 de outubro. O questionário aborda intenção de voto espontânea e estimulada, convicção da escolha, prioridades do próximo governo e a percepção dos entrevistados sobre a economia do País.