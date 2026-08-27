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Quaest/SE: Lula tem 53%; Flávio Bolsonaro, 19%

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da República entre os eleitores de Sergipe, com 53% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 19%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais.

No cenário sem Pablo Marçal (PRTB), Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, enquanto Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) registram 2% cada. Samara Martins (UP) aparece com 1%. Os indecisos são 11%, e 9% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

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Com Marçal incluído na lista, Lula mantém 53%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 20%. Augusto Cury e Caiado aparecem com 2% cada. Renan Santos, Marçal e Rui Costa Pimenta (PCO) têm 1% cada. Os indecisos somam 12%, e 8% afirmam que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

A pesquisa também mostra que 83% dos entrevistados dizem que sua escolha para presidente é definitiva, enquanto 16% afirmam que ainda podem mudar o voto até a eleição.

A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Sergipe e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-03536/2026.

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