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Quaest/SE: André David e Rogério Carvalho têm 11% para o Senado

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Delegado André David (Republicanos) e o senador Rogério Carvalho (PT) aparecem numericamente à frente na disputa pelas duas vagas de Sergipe no Senado, com 11% das intenções de voto cada, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. André Moura (União Brasil) tem 9%, e Delegado Alessandro (MDB), 8%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais.

Eduardo Amorim (Republicanos) e Rodrigo Valadares (PL) aparecem com 7% cada, enquanto Edvaldo Nogueira (PDT) registra 6%. Os indecisos são 22%, e 13% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

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Como cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado, a pesquisa também apresenta separadamente as intenções para o primeiro e o segundo voto.

Na primeira escolha, André David aparece numericamente à frente, com 16%. Rogério Carvalho tem 12%, enquanto André Moura e Delegado Alessandro registram 9% cada. Eduardo Amorim tem 8%, Rodrigo Valadares, 7%, e Edvaldo Nogueira, 6%. Os indecisos somam 18%.

Na segunda escolha, Rogério Carvalho e André Moura aparecem com 9% cada. André David, Delegado Alessandro e Eduardo Amorim têm 7%, enquanto Rodrigo Valadares e Edvaldo Nogueira registram 6%. Nesse voto, 26% estão indecisos e 16% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

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Na pesquisa espontânea, Rogério Carvalho tem 4%, seguido por André David, André Moura e Delegado Alessandro, com 3% cada. A indefinição é alta: 79% dos entrevistados não souberam indicar um candidato.

A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Sergipe e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-03536/2026.

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