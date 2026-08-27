Quaest/RR: Flávio Bolsonaro tem 52%; Lula, 17%

Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência da República entre os eleitores de Roraima, com 52% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 17%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais.

No cenário sem Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão) tem 4%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante) registram 3% cada. Samara Martins (UP), Romeu Zema (Novo) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 1% cada. Os indecisos são 11%, e 7% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

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Com Marçal incluído na lista de candidatos, Flávio Bolsonaro chega a 54%, enquanto Lula permanece com 17%. Renan Santos e Marçal têm 4% cada, e Caiado e Augusto Cury, 2% cada. Zema registra 1%. Os indecisos somam 11%, e 5% afirmam que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

A pesquisa também mostra que 80% dos entrevistados dizem que sua escolha para presidente já é definitiva, enquanto 20% afirmam que ainda podem mudar o voto até a eleição.

A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Rede Amazônica e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08926/2026.