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Quaest/PE: Raquel Lyra tem 52% dos votos válidos e João Campos, 47%

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, traz a governadora Raquel Lyra (PSD) com 52% das intenções de votos válidos contra 47% do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) na disputa de primeiro turno ao governo de Pernambuco.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Veja o cenário completo da disputa ao Palácio das Princesas, segundo a Quaest, em votos válidos:

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- Raquel Lyra (PSD): 52%

- João Campos (PSB): 47%

- Ivan Moraes (PSOL): 0%

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- Guilherme Fonseca (PSTU): 0%

- Professora Camila (UP): 0%

- Renan Hallais (Missão): 0%

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- Victor Assis (PCO): 0%

Nos votos totais, Lyra tem 47%, e Campos, 43%. Brancos e nulos somam 8%, e indecisos, 1%.

No último levantamento, a atual governadora tinha 42% e o ex-prefeito também somava 42% das respostas. Brancos e nulos eram 5%, enquanto indecisos marcavam 10%.

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O Quaest ouviu 2.652 eleitores pernambucanos entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral pelo número PE-09665/2026.

Disputa ao Senado

Considerando a soma das respostas, para a primeira e a segunda vaga ao Senado Federal, a disputa está assim:

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- Marília Arraes (PDT): 30%

- Humberto Costa (PT): 27%

- Mendonça Filho (PL): 18%

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- Eduardo da Fonte (PP): 15%

- Túlio Gadêlha (PSD): 9%

- Carlos Santanna (Novo): 1%

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- Gorett Bitu (UP): 0%

- Mailson Neto (PCO): 0%

- Mariano Macedo (PSTU): 0%

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- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 0%

- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

- Samuel Timoteo (UP): 0%

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ELEIÇÕES 2026/PE/PESQUISA/QUAEST
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