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Quaest/MG: Cleitinho tem 54% dos votos válidos no 1º turno, Patrus soma 23% e Kalil, 10%

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, aponta que o senador Cleitinho (Republicanos) lidera a corrida eleitoral em Minas Gerais com 54% dos votos válidos, o que lhe daria a vitória no primeiro turno. Na segunda colocação, Patrus Ananias (PT) tem 23%.

O cálculo dos votos válidos leva em consideração a intenção de voto em cada candidato, excluindo os votos brancos e nulos, assim como faz a Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial. Os eleitores indecisos também não são levados em consideração pela pesquisa.

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A Quaest também pondera pela propensão dos eleitores comparecerem às urnas, o chamado modelo de "likely voter".

Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

- Cleitinho (Republicanos): 54%

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- Patrus Ananias (PT): 23%

- Alexandre Kalil (PDT): 10%

- Flávio Roscoe (PL): 6%

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- Mateus Simões (PSD): 4%

- Gabriel Azevedo (MDB): 2%

- Ben Mendes (Missão): 1%

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- Henrique Áreas (PCO): 0%

- Indira Xavier (UP): 0%

- Professor Túlio Lopes (PCB): 0%

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- Rafael Duda (PSTU): 0%

A Quaest entrevistou presencialmente 3.204 pessoas com 16 anos ou mais em Minas Gerais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-06889/2026.

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ELEIÇÕES 2026/MG/PESQUISA/QUAEST
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