Quaest/MG: Cleitinho tem 54% dos votos válidos no 1º turno, Patrus soma 23% e Kalil, 10%
Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, aponta que o senador Cleitinho (Republicanos) lidera a corrida eleitoral em Minas Gerais com 54% dos votos válidos, o que lhe daria a vitória no primeiro turno. Na segunda colocação, Patrus Ananias (PT) tem 23%.
O cálculo dos votos válidos leva em consideração a intenção de voto em cada candidato, excluindo os votos brancos e nulos, assim como faz a Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial. Os eleitores indecisos também não são levados em consideração pela pesquisa.
A Quaest também pondera pela propensão dos eleitores comparecerem às urnas, o chamado modelo de "likely voter".
Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
- Cleitinho (Republicanos): 54%
- Patrus Ananias (PT): 23%
- Alexandre Kalil (PDT): 10%
- Flávio Roscoe (PL): 6%
- Mateus Simões (PSD): 4%
- Gabriel Azevedo (MDB): 2%
- Ben Mendes (Missão): 1%
- Henrique Áreas (PCO): 0%
- Indira Xavier (UP): 0%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 0%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
A Quaest entrevistou presencialmente 3.204 pessoas com 16 anos ou mais em Minas Gerais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-06889/2026.