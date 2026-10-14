Quaest/ES: No 2º turno, Pazolini tem 47% e Ferraço, 38%

Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 47% das intenções de voto contra o governador Ricardo Ferraço (MDB), que registra 38%, no segundo turno para o governo do Espírito Santo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. Esta é a primeira rodada do instituto desde a definição dos dois candidatos que avançaram ao segundo turno.

Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 10%. Outros 5% não souberam responder.

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Para 84% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva. Outros 15% afirmam que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Pazolini é citado por 35% e Ferraço, por 27%. Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum somam 4%, enquanto 33% não souberam responder.

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Avaliação do governo

A Quaest também mediu a avaliação da gestão de Ricardo Ferraço. Ao todo, 45% consideram o governo ótimo ou bom, ante 41% na rodada anterior, de 25 de setembro. Outros 34% avaliam a gestão como regular, mesmo porcentual anterior, e 8% como ruim ou péssima, ante 7%. Outros 13% não souberam responder, contra 18%.

Sobre o trabalho de Ferraço como governador, 57% aprovam, ante 54% anteriormente, e 18% desaprovam, contra 13%. Outros 25% não souberam responder.

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Ferraço assumiu o governo do Espírito Santo em abril deste ano. Até então, era vice de Renato Casagrande (PSB), que deixou o cargo para disputar o Senado e foi eleito.

A Quaest ouviu 1.098 pessoas de 16 anos ou mais no Espírito Santo entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número ES-00468/2026.