Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Quaest/DF: Celina Leão tem 53% dos votos válidos, Grass, 32%, e Belmonte, 10%

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Quaest divulgou neste sábado, 3, um novo levantamento sobre a intenção de voto para governador do Distrito Federal. Considerando os votos válidos, o cenário estimulado de primeiro turno apresentou o seguinte resultado:

- Celina Leão (PP): 53%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- Leandro Grass (PT): 32%

- Paula Belmonte (PSDB): 10%

- Cappelli (PSB): 2%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Kiko Caputo (Novo): 2%

- Professora Samara Mineiro (UP): 1%

- Professor Robson (PSTU): 0%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Expedito Mendonça (PCO): 0%

Para calcular os votos válidos, a Quaest utiliza o modelo de "likely voter" - "eleitor provável", em tradução livre. Além de excluir os votos brancos, nulos e abstenções, a pesquisa analisa a probabilidade dos entrevistados em ir às urnas no domingo. São avaliadas variáveis como o perfil de votação de cada região do País e o nível de engajamento dos eleitores com os candidatos em que declaram voto.

O primeiro turno ocorre neste domingo, 4 de outubro. Caso nenhum dos candidatos à Presidência ou aos governos estaduais atinja mais de 50% dos votos válidos, ou seja, excluindo os brancos, nulos e abstenções, haverá um segundo turno entre os dois candidatos mais bem votados em 25 de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa também mediu a intenção de voto para as duas vagas ao Senado. Considerando os votos válidos, o cenário estimulado apresentou o seguinte resultado:

- Michelle Bolsonaro (PL): 31%

- Leila do Vôlei (PDT): 27%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Bia Kicis (PL): 24%

- Erika Kokay (PT): 17%

- Sebastião Coelho (Novo): 1%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Ronaldo Fonseca (PSD): 0%

- Professor Guilherme Amorim (UP): 0%

- Zanata (PSTU): 0%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Guto Felício dos Santos (PSDB): 0%

- Tiago (Agir): 0%

- Marley (Avante): 0%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- David Horn (PCO): 0%

A Quaest fez 2.652 entrevistas a domicílio no Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo DF-04089/2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/DF/PESQUISA/QUAEST
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV