Quaest/DF: Celina Leão tem 53% dos votos válidos, Grass, 32%, e Belmonte, 10%
A Quaest divulgou neste sábado, 3, um novo levantamento sobre a intenção de voto para governador do Distrito Federal. Considerando os votos válidos, o cenário estimulado de primeiro turno apresentou o seguinte resultado:
- Celina Leão (PP): 53%
- Leandro Grass (PT): 32%
- Paula Belmonte (PSDB): 10%
- Cappelli (PSB): 2%
- Kiko Caputo (Novo): 2%
- Professora Samara Mineiro (UP): 1%
- Professor Robson (PSTU): 0%
- Expedito Mendonça (PCO): 0%
Para calcular os votos válidos, a Quaest utiliza o modelo de "likely voter" - "eleitor provável", em tradução livre. Além de excluir os votos brancos, nulos e abstenções, a pesquisa analisa a probabilidade dos entrevistados em ir às urnas no domingo. São avaliadas variáveis como o perfil de votação de cada região do País e o nível de engajamento dos eleitores com os candidatos em que declaram voto.
O primeiro turno ocorre neste domingo, 4 de outubro. Caso nenhum dos candidatos à Presidência ou aos governos estaduais atinja mais de 50% dos votos válidos, ou seja, excluindo os brancos, nulos e abstenções, haverá um segundo turno entre os dois candidatos mais bem votados em 25 de outubro.
A pesquisa também mediu a intenção de voto para as duas vagas ao Senado. Considerando os votos válidos, o cenário estimulado apresentou o seguinte resultado:
- Michelle Bolsonaro (PL): 31%
- Leila do Vôlei (PDT): 27%
- Bia Kicis (PL): 24%
- Erika Kokay (PT): 17%
- Sebastião Coelho (Novo): 1%
- Ronaldo Fonseca (PSD): 0%
- Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
- Zanata (PSTU): 0%
- Guto Felício dos Santos (PSDB): 0%
- Tiago (Agir): 0%
- Marley (Avante): 0%
- David Horn (PCO): 0%
A Quaest fez 2.652 entrevistas a domicílio no Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo DF-04089/2026.