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Quaest/BA: Rui Costa tem 23% e Jaques Wagner, 17%, na disputa pelo Senado

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-ministro Rui Costa (PT) lidera a disputa pelas duas vagas da Bahia no Senado, com 23% das intenções de voto no resultado consolidado da pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O atual senador Jaques Wagner (PT) aparece com 17%, seguido por João Roma (PL), com 7%, e Angelo Coronel (Republicanos), com 5%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais.

Como cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado, a pesquisa também separa as respostas para o primeiro e o segundo voto.

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Na primeira escolha, Rui Costa aparece à frente, com 33%. Wagner tem 13%, João Roma, 11%, e Angelo Coronel, 4%. Os indecisos são 17%, mesma proporção dos que dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

Já na segunda escolha, Wagner lidera, com 20%, enquanto Rui Costa registra 14%. Coronel aparece com 6% e João Roma, com 4%. Nesse voto, 26% estão indecisos e 23% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

No resultado consolidado das duas escolhas, 22% dos entrevistados estão indecisos e 20% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

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Para 63% dos eleitores ouvidos, a escolha do candidato ao Senado é definitiva, enquanto 37% afirmam que ainda podem mudar o voto até a eleição.

A Quaest ouviu 900 pessoas de 16 anos ou mais entre 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Rede Bahia e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-06206/2026.

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