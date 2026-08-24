Quaest: Zucco e Juliana Brizola empatam tecnicamente nos cenários de 1º e 2º turnos em RS

Os candidatos Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 24. O candidato do PL tem 26% das intenções de voto, ante 23% de Brizola. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Os dois também empatam no cenário de segundo turno.

No cenário de primeiro turno, Gabriel Souza (MDB) aparece em terceiro lugar, com 9%, seguido por Marcelo Maranata (PSDB), com 2%, e Priscila Voight (UP), com 1%. Cesar Pontes (PCO) e Rejane de Oliveira (PSTU) registram 0%. Os indecisos somam 27%, enquanto 12% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Zucco tem 13%; Brizola, 7%; e Souza, 2%. Outros nomes somam 1%. Os indecisos chegam a 74% e 3% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

A pesquisa Quaest foi encomendada pelo Grupo RBS e ouviu 900 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RS-06875-2026.

Segundo turno

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A Quaest também simulou três cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Juliana Brizola e Zucco, a candidata do PDT tem 36% e o candidato do PL, 33%, configurando empate dentro da margem de erro. Os indecisos são 19%, enquanto 12% dizem que votariam em branco ou nulo ou não iriam votar.

Contra Souza, Brizola vence com 32% das intenções de voto, ante 24% do candidato do MDB. Nesse cenário, 24% estão indecisos e 20% votariam em branco ou nulo ou não iriam votar.

Entre Zucco e Souza, o candidato do PL vence com 33%, contra 22% do emedebista. Os indecisos somam 23% e 22% afirmam que votariam em branco ou nulo ou não iriam votar.

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Senado

Na disputa pelas duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado, Manuela d'Ávila (PSOL) lidera a pesquisa estimulada, considerando a combinação dos votos totais, com 12%. Pimenta (PT) e Marcel van Hattem (Novo) aparecem com 9% cada, enquanto Sanderson (PL) e Rigotto (MDB) têm 8% cada. Considerando a margem de erro, os cinco candidatos estão tecnicamente empatados.

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU), Frederico Antunes (PSD) e Milton Cardoso (PSDB) têm 1% cada. Luciano do MLB (UP), Tania Peres (UP), Ric Jones (PCO), Renato Jaguarão (Cidadania) e Regis Ethur (PSTU) aparecem com 0%. Os indecisos somam 37%, enquanto 14% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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Quando considerada a primeira vaga para senador, Manuela tem 16%, van Hattem, 14%, Pimenta, 10%, Rigotto, 9%, e Sanderson, 7%. Milton Cardoso aparece com 1%, enquanto os demais candidatos registram 0%. Os indecisos chegam a 30% e 13% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Na segunda vaga, Sanderson aparece com 9%, seguido por Manuela e Pimenta, com 8% cada, Rigotto, com 7%, e van Hattem, com 4%. Daniela Mulheres Socialistas tem 2%, enquanto Frederico Antunes, Milton Cardoso e Luciano do MLB registram 1% cada. Os demais aparecem com 0%. Os indecisos somam 43% e 16% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Na pesquisa espontânea para o Senado, van Hattem tem 4%, Manuela, Pimenta e Sanderson aparecem com 3% cada e Rigotto tem 1%. Outros nomes somam 1%. Os indecisos chegam a 83%, enquanto 2% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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Para 58% dos entrevistados, a escolha do voto para senador é definitiva. Outros 42% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições.