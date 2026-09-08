Quaest: Raquel Lyra tem 43% das intenções de voto em Pernambuco contra 37% de João Campos

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27, sobre o cenário eleitoral de Pernambuco aponta que a atual governadora Raquel Lyra (PSD) está com 43% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de recife, João Campos (PSB), figura com 37%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos. Com isso, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem.

Confira a intenção de voto dos outros candidatos:

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Ivan Moraes (PSOL): 1%;

Renan Hallais (Missão): 1%;

Professora Camila (UP): 0%;

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Guilherme Fonseca (PSTU): 0%;

Victor Assis (PCO): 0%;

Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%;

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Indecisos: 12%

Branco/Nulo: 6%

Na última pesquisa realizada pelo instituto, em 25 de agosto, Lyra (PSD) estava com 44% das intenções de voto, enquanto Campos (PSB) pontuava 36%.

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Disputa pelo Senado em Pernambuco

A mesma pesquisa também ouviu os eleitores a respeito de suas intenções de voto para o Senado Federal. Neste ano, os pernambucanos vão escolher dois senadores. Confira os números:

Marília Arraes (PDT): 17% (eram 16% em 25 de agosto);

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Humberto Costa (PT): 14% (eram 13%);

Mendonça Filho (PL): 11% (eram 9%);

Eduardo da Fonte (PP): 7% (eram 6%);

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Túlio Gadêlha (PSD): 4% (eram 3%);

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (era 1%);

Carlos Santanna (Novo): 1% (era 1%);

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Paulo Rubem Santiago (Rede): 0% (era 1%);

Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 0%);

Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);

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Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);

Samuel Timoteo (UP): 0% (era 0%);

Indecisos: 27% (eram 26%);

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 24%).

A Quaest realizou 1.302 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em todo o Estado de Pernambuco, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações S/A e registrado no TSE sob o protocolo PE-00285/2026.