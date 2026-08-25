Quaest: Professora Dorinha tem 37% ao governo de TO; Vicentinho Júnior aparece com 28%

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Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, mostra a senadora Professora Dorinha (União) com 37% das intenções de voto, contra 28% de Vicentinho Júnior (PP) na disputa ao governo do Tocantins.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Esta é a primeira sondagem do instituto para o governo tocantinense.

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Os demais postulantes ao cargo que pontuaram no levantamento da Quaest são:

Laurez Moreira (PDT), com 7%;

Ataídes de Oliveira (Novo), com 3%;

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Subtenente Luiz Carlos (Democrata), com 2%.

Brancos e nulos somaram 7%, enquanto os indecisos marcaram 16% das intenções de votos no Tocantins.

A Quaest realizou 804 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo TO-02161/2026.

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Corrida ao Senado no TO

Os entrevistados também responderam em quais candidatos ao Senado Federal pretendem votar. Neste ano, os eleitores vão votar em dois nomes para a Câmara Alta do Legislativo federal.

Considerando a soma das respostas, na primeira e na segunda vaga, os nomes que pontuaram na pesquisa foram:

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Eduardo Gomes (PL), com 14%;

Carlos Gaguim (União), com 13%;

Paulo Mourão (PT), com 9%;

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Alexandre Guimarães (MDB), com 8%.

Brancos e nulos para o Senado no Tocantins somaram 10% das respostas, e os indecisos marcaram 24%.