Quaest: Professora Dorinha tem 37% ao governo de TO; Vicentinho Júnior aparece com 28%
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, mostra a senadora Professora Dorinha (União) com 37% das intenções de voto, contra 28% de Vicentinho Júnior (PP) na disputa ao governo do Tocantins.
A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Esta é a primeira sondagem do instituto para o governo tocantinense.
Os demais postulantes ao cargo que pontuaram no levantamento da Quaest são:
Laurez Moreira (PDT), com 7%;
Ataídes de Oliveira (Novo), com 3%;
Subtenente Luiz Carlos (Democrata), com 2%.
Brancos e nulos somaram 7%, enquanto os indecisos marcaram 16% das intenções de votos no Tocantins.
A Quaest realizou 804 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo TO-02161/2026.
Corrida ao Senado no TO
Os entrevistados também responderam em quais candidatos ao Senado Federal pretendem votar. Neste ano, os eleitores vão votar em dois nomes para a Câmara Alta do Legislativo federal.
Considerando a soma das respostas, na primeira e na segunda vaga, os nomes que pontuaram na pesquisa foram:
Eduardo Gomes (PL), com 14%;
Carlos Gaguim (União), com 13%;
Paulo Mourão (PT), com 9%;
Alexandre Guimarães (MDB), com 8%.
Brancos e nulos para o Senado no Tocantins somaram 10% das respostas, e os indecisos marcaram 24%.