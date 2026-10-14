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Quaest: No TO, Flávio Bolsonaro tem 48% e Lula, 42%

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a <b>Broadcast</b> (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flávio Bolsonaro (PL) tem 48% das intenções de voto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 42%, no segundo turno da eleição presidencial entre os eleitores do Tocantins, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.

Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 6%. Os indecisos representam 4%.

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Esta é a primeira rodada do instituto no Estado desde a definição dos candidatos que avançaram ao segundo turno. A votação está marcada para 25 de outubro.

A Quaest ouviu 1.098 pessoas de 16 anos ou mais no Tocantins entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número TO-03829/2026.

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