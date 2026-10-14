Quaest: No Espírito Santo, Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 38%

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% das intenções de voto totais contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 38%, no segundo turno da eleição presidencial entre os eleitores do Espírito Santo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. Esta é a primeira rodada do instituto no Estado desde a definição dos candidatos que avançaram ao segundo turno.

Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 6%. Outros 5% não souberam responder.

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Para 94% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva. Outros 6% afirmam que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio é citado por 50% e Lula, por 35%. Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum somam 2%, enquanto 13% não souberam responder.

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Avaliação do governo

A Quaest também mediu a aprovação do trabalho de Lula como presidente. Ao todo, 42% aprovam a gestão, ante 38% na rodada anterior, enquanto 53% desaprovam, contra 54%. Outros 5% não souberam responder, ante 8%.

A Quaest ouviu 1.098 pessoas de 16 anos ou mais no Espírito Santo entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01973/2026.