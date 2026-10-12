Quaest: No DF, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 40%, no 2º turno

No segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) tem 50% das intenções de voto entre eleitores do Distrito Federal, contra 40% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação é da pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 12.

Trata-se da primeira rodada da pesquisa desde que o segundo turno entre os dois candidatos foi confirmado, após o resultado do primeiro turno no último domingo, 4. A última pesquisa divulgada no dia 29 de setembro, anterior ao primeiro turno, registrou as intenções de voto no DF para o segundo turno em 48% para o candidato do PL e 33% para o petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Brancos e nulos ou os que dizem que não vão votar somam 6%, ante 12% anteriormente. Os indecisos passaram de 3% para 4%.

Segundo o levantamento, para 94% dos eleitores ouvidos a escolha do candidato é definitiva. Já outros 6% afirmam que ainda podem mudar o voto até o dia 25 de outubro, quando ocorre o segundo turno das eleições.

A Quaest ouviu 1.104 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06799/2026.