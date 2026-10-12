Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Quaest: No DF, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 40%, no 2º turno

Escrito por Mariana Ribas e Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

No segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) tem 50% das intenções de voto entre eleitores do Distrito Federal, contra 40% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação é da pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 12.

Trata-se da primeira rodada da pesquisa desde que o segundo turno entre os dois candidatos foi confirmado, após o resultado do primeiro turno no último domingo, 4. A última pesquisa divulgada no dia 29 de setembro, anterior ao primeiro turno, registrou as intenções de voto no DF para o segundo turno em 48% para o candidato do PL e 33% para o petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Brancos e nulos ou os que dizem que não vão votar somam 6%, ante 12% anteriormente. Os indecisos passaram de 3% para 4%.

Segundo o levantamento, para 94% dos eleitores ouvidos a escolha do candidato é definitiva. Já outros 6% afirmam que ainda podem mudar o voto até o dia 25 de outubro, quando ocorre o segundo turno das eleições.

A Quaest ouviu 1.104 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06799/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TURNO DF eleições 2026 PESQUISA quaest
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV