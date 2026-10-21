Quaest no DF: Celina Leão tem 50% e Leandro Grass soma 35%
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), tem 50% das intenções de voto totais no segundo turno contra Leandro Grass (PT), que registra 35%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21.
Brancos e nulos ou os que dizem que não vão votar somam 7%. Outros 8% estão indecisos.
No primeiro turno, Celina obteve 49,93% dos votos válidos, enquanto Grass teve 34,47%.
Celina assumiu o governo do Distrito Federal em março deste ano, após Ibaneis Rocha (MDB) deixar o cargo. Na campanha do segundo turno, a governadora conta com o apoio de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, além de Michelle Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL) e Damares Alves (Republicanos).
Grass, por sua vez, deixou a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em abril. A disputa pelo governo também foi marcada pela saída de José Roberto Arruda (PSD), que teve o registro de candidatura rejeitado pela Justiça Eleitoral no fim de setembro.
A Quaest ouviu 1.104 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números DF-00402/2026 e BR-03163/2026.
Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 39% no DF
O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, tem 50% das intenções de voto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 39%, no segundo turno da eleição presidencial entre os eleitores do Distrito Federal, segundo pesquisa Quaest.
Na rodada anterior, de 12 de outubro, Flávio também tinha 50%, enquanto Lula marcava 40%.
Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 6%, mesmo porcentual anterior. Os indecisos são 5%, ante 4%.
Para 94% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva. Outros 6% afirmam que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para domingo, 25.
A Quaest também mediu a aprovação do trabalho de Lula como presidente. Ao todo, 41% aprovam a gestão, ante 42% na rodada anterior, enquanto 53% desaprovam, contra 54%. Outros 6% não souberam responder, ante 4%.