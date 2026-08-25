Quaest: No 1º turno do DF, Lula tem 28% e Flávio Bolsonaro, 26%, e estão empatados tecnicamente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República entre os eleitores do Distrito Federal, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25. Lula tem 28% das intenções de voto, ante 26% de Flávio. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 13%, seguido por Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), com 3% cada. Samara Martins (UP) tem 2%. Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) registram 0%. Os indecisos somam 12%, enquanto 10% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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O cenário não inclui Pablo Marçal (PRTB), que registrou candidatura à Presidência apesar de estar inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deverá decidir se ele poderá concorrer nas eleições deste ano.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-06256/2026.