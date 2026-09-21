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Quaest: Na espontânea, Lula passa de 28% a 31% no 1º turno e Flávio vai de 23% a 26%

Escrito por Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra crescimento da intenção de voto tanto no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto no senador Flávio Bolsonaro (PL) no levantamento espontâneo, ou seja, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor.

Nesse critério, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda lidera as intenções de voto no primeiro turno, com 31% - eram 28% na pesquisa do último dia 14. Já Flávio cresceu de 23% para 26% entre os dois levantamentos. O escritor Augusto Cury (Avante), por sua vez, registrou 3% na pesquisa espontânea neste levantamento, ante 3% na pesquisa anterior.

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Os outros candidatos somados também atingiram o patamar de 3% na pesquisa espontânea desta segunda-feira, enquanto os que declararam voto em branco ou nulo somam 2%.

No voto espontâneo, a maior parte, porém, ainda se diz indeciso: são 35% agora, contra 41% no levantamento de uma semana atrás.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/ESPONTÂNEA
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