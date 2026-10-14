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Quaest: Na espontânea, Flávio tem 43% e Lula soma 42%; brancos/nulos são 8% e indecisos, 7%

Escrito por Daniel Tozzi e Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest sobre o segundo turno das eleições divulgada nesta quarta-feira, 14, aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 43% de votos na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem sem terem acesso a uma lista de candidatos. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42%.

A primeira pesquisa da Quaest para o segundo turno ainda mostra que, no levantamento espontâneo, 8% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar, enquanto os que se dizem indecisos somam 7%.

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A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Na pesquisa estimulada, Flávio soma 46% dos votos, contra 44% de Lula, em empate técnico.

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