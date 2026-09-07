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Quaest: Na espontânea de 1º turno, Lula tem 28%, seguido de Flávio (20%) e Cury (4%)

Escrito por Gabriela Jucá, Mateus Fagundes e Daniel Galvão (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa espontânea de intenção de voto para o Palácio do Planalto, com 28%, segundo levantamento Quaest divulgado nesta segunda-feira, 7. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 20%.

Na pesquisa espontânea, os entrevistadores não apresentam aos eleitores uma lista com os nomes dos candidatos. O escritor Augusto Cury (Avante) foi citado por 4%.

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A parcela de eleitores que ainda não sabe em quem votar chega a 42%. Outros 1% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo ou que não irão votar.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01720/2026. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 3 e 6 de setembro. Pela data de corte, o levantamento será o primeiro do instituto a abarcar integralmente os efeitos da crise no Supremo Tribunal Federal (STF).

O estudo anterior da Quaest, publicado no dia 2, foi feito entre os dias 30 de agosto e 1.º de setembro. Essa pesquisa capturou parcialmente os efeitos das revelações das trocas de mensagens entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. O caso foi inicialmente revelado pelo Estadão/Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na manhã do dia 1º. Naquela tarde, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo do caso.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/ESPONTÂNEA
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