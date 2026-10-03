Quaest: Moro tem 43% dos votos válidos no Paraná, Sandro Alex, 29%, e Requião Filho, 27%

O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com 43% dos votos válidos, segundo pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3. Dois candidatos disputam a outra vaga no segundo turno: Sandro Alex (PSD) tem 29% e Requião Filho (PDT), 27%. Eles estão empatados tecnicamente na margem de erro de dois pontos porcentuais.

O cálculo dos votos válidos leva em consideração a intenção de voto em cada candidato, excluindo os votos brancos e nulos, assim como faz a Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial. Os eleitores indecisos também não são levados em consideração pela pesquisa.

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A Quaest também pondera pela propensão dos eleitores comparecerem às urnas, o chamado modelo "likely voter".

Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

- Sergio Moro (PL): 43%

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- Sandro Alex (PSD): 29%

- Requião Filho (PDT): 27%

- Luiz França (Missão): 1%

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- Adriano Funileiro (PCO): 0%

- Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%

- Samuel de Mattos (PSTU): 0%

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- Tayná Miessa (UP): 0%

Confira agora as intenções de votos totais, com brancos, nulos e indecisos:

- Sergio Moro (PL): 36% (eram 36% na pesquisa de 24 de setembro)

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- Sandro Alex (PSD): 25% (eram 20%)

- Requião Filho (PDT): 23% (eram 20%)

- Tayná Miessa (UP): 1% (era 1%)

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- Alexandre Salomão (Mobiliza): 1% (era 1%)

- Luiz França (Missão): 1% (era 1%)

- Samuel de Mattos (PSTU): 0% (era 0%)

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- Adriano Funileiro (PCO): 0% (era 0%)

- Indecisos: 9% (eram 12%)

- Branco/nulo/não vai votar: 4% (eram 9%)

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Segundo turno

A Quaest também testou cenários de segundo turno. Moro venceria Sandro Alex por 42% a 37%. Indecisos são 10% e brancos e nulos somam 11%.

O candidato do PL também venceria Requião Filho, agora por 49% a 34%. Indecisos são 10% e brancos e nulos, 7%.

Em um terceiro cenário, Sandro Alex venceria Requião Filho por 44% a 32%. Neste caso, indecisos são 12% e brancos e nulos também somam 12%.

Votos válidos para o Senado

- Filipe Barros (PL): 25%

- Alexandre Curi (Republicanos): 21%

- Deltan Dallagnol (Novo): 21%

- Gleisi (PT): 15%

- Dr. Rosinha (PT): 10%

- Cristina Graeml (PSD): 7%

- Karen Guerreiro (Missão): 1%

- Joaquim do MLB (UP): 0%

- Marcelo Marcelino (PCO): 0%

A Quaest entrevistou presencialmente 2.005 pessoas com 16 anos ou mais no Paraná entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pela TV Paranaense, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PR-05119/2026.