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Quaest: Moro lidera com 37% no 1º turno; Requião e Sandro Alex estão empatados tecnicamente

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 24. Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar, com 21%, seguido por Sandro Alex (PSD), com 15%. Considerando a margem de erro, de três pontos porcentuais, os candidatos do PDT e do PSD estão empatados numericamente.

Luiz França (Missão) e Tayná Miessa (UP) têm 1% cada. Alexandre Salomão (Mobiliza), Adriano Funileiro (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) aparecem com 0%. Os indecisos somam 18%, enquanto 7% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Moro tem 13%, Requião Filho, 7%, e Sandro Alex, 4%. Outros nomes somam 2%. Os indecisos são 73% e 1% afirma que votará em branco ou nulo ou que não irá votar.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, e ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-05388/2026.

Senado

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Na disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado, Alexandre Curi (Republicanos) lidera a pesquisa estimulada, considerando os votos totais, com 15%. Gleisi Hoffmann (PT) aparece com 11%, enquanto Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) têm 9% cada.

Cristina Graeml (PSD) registra 8%, Dr. Rosinha (PT), 6%, e Karen Guerreiro (Missão), 1%. Marcelo Marceino (PCO) e Joaquim do MLB (UP) têm 0%. Os indecisos somam 28% e 13% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Quando considerado apenas o primeiro voto para senador, Curi e Gleisi aparecem com 18% cada. Dallagnol tem 14%, Filipe Barros, 11%, Cristina Graeml, 9%, Dr. Rosinha, 4%, e Karen Guerreiro, 1%. Marcelo Marceino e Joaquim do MLB registram 0%. Há ainda 17% de indecisos e 8% que dizem votar em branco ou nulo ou não ir votar.

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No segundo voto, Curi tem 12%, seguido por Filipe Barros, com 8%, Dr. Rosinha, com 7%, Cristina Graeml, com 6%, Gleisi, com 5%, e Dallagnol, com 3%. Karen Guerreiro e Marcelo Marceino têm 1% cada, enquanto Joaquim do MLB registra 0%. Os indecisos chegam a 39% e 18% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Na pesquisa espontânea para o Senado, 90% dos entrevistados estão indecisos.

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ELEIÇÕES 2026/PR/GOVERNO/PESQUISA/QUAEST
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