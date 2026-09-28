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Quaest: maioria apoia reajuste do Bolsa Família, bets restritas e canetas emagrecedoras no SUS

Escrito por Mariana Ribas, Mateus Fagundes e Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A maioria da população brasileira apoia as três apostas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28, 59% das pessoas aprovam reajuste de 15% do Bolsa Família, 62% aprovam restrição às apostas online (bets) e 58% aprovam canetas emagrecedoras no SUS.

A restrição às apostas esportivas é a mais popular, e a aprovação de 62% é resultado da soma dos 40% que sabiam da medida e a apoiam com os 22% que não sabiam, mas a consideram uma boa ideia.

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A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira, 25. O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida.

Católicos e evangélicos

O presidente Lula avançou nas intenções de voto entre católicos e evangélicos tanto no primeiro quanto no segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda. No primeiro turno, Lula passou de 43% para 48% entre os católicos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) foi de 27% para 29%. Entre os evangélicos, o petista oscilou de 23% para 27%, enquanto Flávio recuou de 49% para 46%.

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No segundo turno, Lula passou de 46% para 50% entre os católicos, enquanto Flávio permaneceu em 37%. Já entre os evangélicos, o presidente oscilou de 28% para 30%, ao passo que o candidato do PL recuou de 58% para 54%.

O levantamento foi divulgado em meio à polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida, que ganhou repercussão nas redes sociais após discussões sobre um projeto arquivado há quase 20 anos que tinha como objetivo retirar o título da santa como padroeira do Brasil.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

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