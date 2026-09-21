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Quaest: Lula tem 56% entre beneficiários do Bolsa Família no 2º turno; Flávio vai de 27% a 30%

Escrito por Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 56% dos votos dos beneficiários do Bolsa Família, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21. Na semana passada, o petista tinha 58%. No mesmo grupo de eleitores, o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, foi de 27% a 30%.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. Pela data de corte, o levantamento pode não abarcar completamente os efeitos da notícia do reajuste de 15,02% do Bolsa Família a partir de outubro.

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O anúncio do governo só ocorreu no fim da manhã do dia 17. O programa conta com ao menos 27,2 milhões de potenciais eleitores, sendo que a maioria se encontra no Nordeste. Os dados são de levantamento da Broadcast junto à plataforma Visdata, plataforma de transparência do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Em um dos cruzamentos da pesquisa, é possível observar que 59% dos beneficiários do Bolsa Família têm medo da volta da família Bolsonaro ao poder, de 56% na semana passada. Por sua vez, 29% dos beneficiários deste grupo de eleitores têm medo da permanência de Lula no governo, de 34% antes.

A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/BOLSA FAMÍLIA
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