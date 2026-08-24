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Quaest: Jorginho Mello lidera disputa pelo governo em SC com 50%; João Rodrigues tem 17%

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) lidera a disputa pelo governo do Estado com 50% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 24. João Rodrigues (PSD) aparece em segundo lugar, com 17%, seguido por Gelson Merisio (PSB), com 4%.

Professor Marcus Sodré (PSTU) tem 2%, enquanto Bruno Pedreiro do PCO (PCO), Lais Chaud (UP) e Marcelo Brigadeiro (Missão) registram 1% cada. Ralf Zimmer (PRD) aparece com 0%. Os indecisos somam 16%, enquanto 8% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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A pesquisa Quaest foi encomendada pela NSC e ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob os números SC-00517/2026 e BR-07160/2026.

Segundo turno

A Quaest também simulou dois cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Jorginho e Rodrigues, o governador tem 56% das intenções de voto, ante 24% do candidato do PSD. Os indecisos somam 12%, enquanto 8% dizem que votariam em branco ou nulo ou que não iriam votar.

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Contra Merisio, Jorginho aparece com 63% das intenções de voto, ante 16% do candidato do PSB. Nesse cenário, 11% estão indecisos e 10% dizem que votariam em branco ou nulo ou que não iriam votar.

Senado

Na disputa pelas duas vagas de Santa Catarina no Senado, Esperidião Amin (PP) lidera numericamente a pesquisa estimulada, considerando a combinação dos votos, com 19%. Carlos Bolsonaro (PL) aparece com 16% e está tecnicamente empatado com Amin dentro da margem de erro.

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Carol de Toni (PL) aparece em seguida, com 12%, e está tecnicamente empatada com Carlos Bolsonaro. Décio Lima (PT) tem 9% e, considerando a margem de erro, está tecnicamente empatado com Carol de Toni.

Afrânio Boppré (PSOL) e Lunelli (MDB) têm 2% cada. Ana Lúcia Silveira Machado (UP), Carol (PCO), Jeferson Rocha (PRD), Joaninha de Oliveira (PSTU), Marlene Soccas (UP) e Túlio Pfuetzenreiter (Missão) registram 1% cada. Marcos Dorval (PSTU) aparece com 0%. Os indecisos somam 23%, enquanto 11% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Quando considerado o primeiro voto para senador, Amin tem 23%, Carlos Bolsonaro, 21%, Carol de Toni, 12%, e Décio Lima, 10%. Afrânio Boppré e Lunelli aparecem com 2% cada. Ana Lúcia Silveira Machado, Jeferson Rocha, Marlene Soccas e Túlio Pfuetzenreiter têm 1% cada. Carol, Joaninha de Oliveira e Marcos Dorval registram 0%. Os indecisos são 17% e 9% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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No segundo voto, Amin tem 15%, seguido por Carlos Bolsonaro e Carol de Toni, com 12% cada, e Décio Lima, com 7%. Afrânio Boppré tem 3% e Lunelli, 2%. Ana Lúcia Silveira Machado, Carol, Jeferson Rocha, Joaninha de Oliveira, Marlene Soccas, Túlio Pfuetzenreiter e Marcos Dorval registram 1% cada. Os indecisos chegam a 29%, enquanto 13% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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