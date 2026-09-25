Quaest: JHC tem 43% das intenções de votos em Alagoas; Renan Filho soma 41%

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 25, mostra virada numérica de João Henrique Caldas (PSDB) contra o senador Renan Filho (MDB). O tucano aparece com 43% das intenções de voto, ante 41% do emedebista na disputa pelo governo de Alagoas. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Brancos, nulos e indecisos somados são 16% do total.

No último levantamento feito pela Quaest para o Estado, Renan marcava 42% das respostas, e JHC tinha 40%. Brancos, nulos e indecisos somavam 17%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os demais candidatos que aparecem nesta sondagem, Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata), não pontuaram.

A Quaest realizou 804 entrevistas, entre os dias 21 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo AL-09692/2026.

Corrida ao Senado em AL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa também perguntou aos entrevistados em quem eles planejam votar para as duas vagas ao Senado Federal. Considerando as menções de candidatos que pontuaram, na primeira ou na segunda vaga, o resultado foi o seguinte:

Marina JHC (PSDB): 20%

Arthur Lira (PP): 20%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Renan (MDB): 17%

Davi Davino Filho (Republicanos): 10%

Dr. Wanderley (MDB): 7%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os entrevistados que se disseram indecisos somaram 16%, enquanto os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo marcaram 10% na sondagem.