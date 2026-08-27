Quaest: Gracinha Caiado lidera disputa pelo Senado em Goiás com 21%; Gayer tem 12%
Gracinha Caiado (União Brasil) lidera a disputa pelas duas vagas de Goiás no Senado, com 21% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. Gustavo Gayer (PL) aparece com 12%, seguido por Vanderlan Cardoso (PSD) e Zacharias Calil (MDB), com 9% cada.
Os números consideram a combinação das menções para a primeira e a segunda vagas ao Senado. Gustavo Mendanha (PRD) tem 6%, Isaura Lemos (PSB) e Oséias Varão (PL), 3% cada, Cíntia Dias (PSOL), 2%, e Ernesto Roller (PSDB), 1%. Guilherme Darques (UP) e Iure Castro (Cidadania) registram 0%. Os indecisos somam 25%, enquanto 9% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.
Para 56% dos entrevistados, a escolha do candidato ao Senado é definitiva. Outros 44% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições.
A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Anhanguera e ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-06186/2026.
Primeiro voto
Quando considerado o primeiro voto para senador, Gracinha Caiado tem 22%, seguida por Gustavo Gayer, com 17%, Zacharias Calil, com 11%, e Vanderlan Cardoso, com 10%.
Gustavo Mendanha tem 5%, Cíntia Dias, 3%, Isaura Lemos, 2%, e Oséias Varão, 1%. Ernesto Roller, Guilherme Darques e Iure Castro registram 0%. Os indecisos somam 22%, enquanto 7% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.
Segundo voto
No segundo voto, Gracinha Caiado aparece com 20%, seguida por Vanderlan Cardoso, com 9%, e Gustavo Gayer e Zacharias Calil, com 7% cada.
Gustavo Mendanha tem 6%, Isaura Lemos e Oséias Varão, 5% cada, e Cíntia Dias e Ernesto Roller, 1% cada. Guilherme Darques e Iure Castro registram 0%. Os indecisos chegam a 28%, enquanto 11% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.
Espontânea
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Gustavo Gayer tem 3%, Gracinha Caiado, 2%, e Vanderlan Cardoso e Zacharias Calil, 1% cada. Outros nomes somam 1%. Os indecisos chegam a 91%, enquanto 1% diz que votará em branco ou nulo ou que não irá votar.