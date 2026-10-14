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Quaest: Flávio tem vantagem entre evangélicos, e Lula, entre beneficiários do Bolsa Família

Escrito por Mariana Ribas, Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra que o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) tem vantagem entre os evangélicos, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os beneficiários do Bolsa Família.

Entre os evangélicos, o candidato do PL tem 60% dos votos, contra 28% de Lula. Já os eleitores da categoria que dizem votar branco/nulo ou não votar somam 11%.

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Entre os beneficiários do Bolsa Família, o presidente Lula possui 60% dos votos, contra 31% que declaram voto no filho de Jair Bolsonaro (PL).

O levantamento mostra os candidatos em empate técnico no cenário para o segundo turno. O senador está com 46% das intenções de votos, contra 44% do atual presidente.O levantamento também mostrou que para 91% dos eleitores ouvidos, a escolha é definitiva, e 9% afirmam que ainda podem mudar de ideia.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

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2º TURNO eleições 2026 PESQUISA presidência quaest vantagem
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