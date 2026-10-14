Quaest: Flávio é rejeitado por 54% e Lula, por 53%

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra que Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 54% dos eleitores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 53%.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.