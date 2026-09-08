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Quaest: Flávio, com 34%, e Lula, com 32%, estão tecnicamente empatados no 1º turno do Rio

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial entre os eleitores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8. No cenário estimulado sem Pablo Marçal (PRTB), Flávio tem 34% e Lula, 32%. Com margem de erro de três pontos porcentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Na comparação com o levantamento de 25 de agosto, Flávio passou de 31% para 34%, enquanto Lula foi de 29% para 32%. Augusto Cury (Avante) aparece com 5%, ante 1% anteriormente. Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, ante 2%, e Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) marcam 2% cada. Samara Martins (UP) tem 1%.

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Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) registram 0%. Os indecisos recuaram de 16% para 9%, enquanto branco, nulo ou não vai votar passaram de 16% para 12%.

No cenário que inclui Pablo Marçal, Flávio tem 35%, ante 33% na rodada anterior, e Lula, 33%, ante 31%. Os dois também estão tecnicamente empatados. Cury registra 5%, ante 1%; Renan, 2%, mesmo porcentual anterior; e Caiado, 2%, ante 1%.

Marçal, Zema e Samara Martins aparecem com 1% cada. Edmilson Costa, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi, Clariana Barão e Hertz Dias têm 0%. Os indecisos somam 10%, ante 16%, e branco, nulo ou não vai votar, 10%, ante 14%.

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O levantamento mostra ainda que 77% dos entrevistados consideram definitiva a escolha de candidato, enquanto 23% afirmam que ainda podem mudar o voto até a eleição.

Encomendada pela Globo, a Quaest ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números RJ-04768/2026 e BR-09705/2026.

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ELEIÇÕES 2026/RIO/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST
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