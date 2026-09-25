Quaest: Ferraço lidera corrida ao governo do ES com 33%; Pazolini tem 31%; Salomão, 12%

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 25, aponta que o atual governador do Espírito Santo Ricardo Ferraço (MDB) tem 33% de intenção de votos, enquanto o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) alcança a marca de 31%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois primeiros estão empatados tecnicamente.

No levantamento de agosto, a vantagem do emedebista era maior, com 35%, enquanto o candidato do Republicanos marcava 28% das respostas.

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Os demais candidatos que pontuaram nesta sondagem são:

Helder Salomão (PT): 12%

Breno Barcelos (Missão): 1%

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Rafael Demuner (UP): 1%

Os votos brancos e nulos somam 11%, enquanto 11% estavam indecisos ou não souberam responder.

Em cenário de segundo turno, Ferraço marca 43% das intenções de voto, ante os 38% de Pazolini, com brancos, nulos e indecisos somando 19%.

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A Quaest realizou 804 entrevistas no Espírito Santo, entre os dias 21 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-01978/2026 e BR-03414/2026.