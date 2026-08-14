Quaest: Em pesquisa espontânea, Lula tem 25% e Flávio, 19%; 51% estão indecisos

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 14, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é a principal figura anti-Lula (PT) para os eleitores. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não vê a lista de opções, o parlamentar registra 19% das intenções de voto, enquanto o petista tem 25%.

Outros candidatos somam 3%. A maioria dos eleitores, 51%, se declarou indecisa. Brancos, nulo ou nenhum dos candidatos somam 2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.