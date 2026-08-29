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Quaest: Dr. Daniel tem 28% e Hana Ghassan registra 27% na disputa pelo governo do Pará

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 29, mostra uma disputa acirrada pelo governo do Pará, com um empate técnico entre Dr. Daniel Santos (Podemos), ex-prefeito de Ananindeua, e a governadora Hana Ghassan (MDB), que tenta a reeleição. O ex-prefeito tem 28%, ante 27% da governadora.

Os demais candidatos estão distantes dos dois primeiros. Veja o cenário completo da pesquisa estimulada:

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Dr Daniel (Podemos): 28%

Hana Ghassan (MDB): 27%

Gal Leite (UP): 2%

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Well Macedo (PSTU): 2%

Araceli Lemos (PSOL): 2%

Jose Moita (Democrata): 1%

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Indecisos: 29%

Brancos/nulos/não vai votar: 9%

A pesquisa Quaest ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo PA-07718/2026.

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Helder Barbalho lidera para Senado

O ex-governador do Pará Helder Barbalho lidera a disputa pelo Senado, com 23%. A disputa hoje pela segunda vaga é apertada, sobretudo entre o delegado Éder Mauro (PL) e Zequinha Marinho (Podemos). Veja o cenário com a soma dos dois votos:

Helder Barbalho (MDB): 23%

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Delegado Éder Mauro (PL): 14%

Zequinha Marinho (Podemos): 11%

Celso Sabino (PDT): 7%

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Chicão (União): 5%

Gizelle Freitas (PSOL): 2%

Fernanda Lopes (UP): 1%

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Lívia Noronha (Solidariedade): 1%

Marcelino Conti (PSOL): 1%

Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%

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Breno Guimarães (Mobiliza): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 12%

Indecisos: 23%

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ELEIÇÕES 2026/PA/PESQUISA/QUAEST
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