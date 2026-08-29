Quaest: Dr. Daniel tem 28% e Hana Ghassan registra 27% na disputa pelo governo do Pará
Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 29, mostra uma disputa acirrada pelo governo do Pará, com um empate técnico entre Dr. Daniel Santos (Podemos), ex-prefeito de Ananindeua, e a governadora Hana Ghassan (MDB), que tenta a reeleição. O ex-prefeito tem 28%, ante 27% da governadora.
Os demais candidatos estão distantes dos dois primeiros. Veja o cenário completo da pesquisa estimulada:
Dr Daniel (Podemos): 28%
Hana Ghassan (MDB): 27%
Gal Leite (UP): 2%
Well Macedo (PSTU): 2%
Araceli Lemos (PSOL): 2%
Jose Moita (Democrata): 1%
Indecisos: 29%
Brancos/nulos/não vai votar: 9%
A pesquisa Quaest ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo PA-07718/2026.
Helder Barbalho lidera para Senado
O ex-governador do Pará Helder Barbalho lidera a disputa pelo Senado, com 23%. A disputa hoje pela segunda vaga é apertada, sobretudo entre o delegado Éder Mauro (PL) e Zequinha Marinho (Podemos). Veja o cenário com a soma dos dois votos:
Helder Barbalho (MDB): 23%
Delegado Éder Mauro (PL): 14%
Zequinha Marinho (Podemos): 11%
Celso Sabino (PDT): 7%
Chicão (União): 5%
Gizelle Freitas (PSOL): 2%
Fernanda Lopes (UP): 1%
Lívia Noronha (Solidariedade): 1%
Marcelino Conti (PSOL): 1%
Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%
Breno Guimarães (Mobiliza): 0%
Branco/nulo/não vai votar: 12%
Indecisos: 23%