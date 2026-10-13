Quaest: Celina Leão registra 53% das intenções de voto no DF, contra 33% de Leandro Grass

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), aparece com 53% das intenções de voto para o segundo turno da eleição da disputa pelo governo, contra 33% do deputado distrital Leandro Grass (PT). Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 12. A votação do segundo turno está prevista para 25 de outubro.

Segundo a pesquisa, 88% dos entrevistados afirmaram que já fizeram uma escolha definitiva, enquanto 12% admitiram a possibilidade de mudar de candidato até a data da votação.

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De acordo com o levantamento, 8% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou nulo, ou afirmaram que não pretendem escolher nenhum dos dois candidatos. Outros 6% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de outubro, com 1.104 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-08737/2026.

Disputa chegou ao 2º turno por pequena margem

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Celina Leão não conseguiu garantir a reeleição no primeiro turno por uma diferença de apenas 168 votos em relação ao percentual necessário para vencer a disputa. Com a apuração concluída, a governadora recebeu 825.530 votos, correspondentes a 49,93% dos votos válidos.

Leandro Grass terminou a primeira fase da eleição com 569.930 votos, o equivalente a 34,47% dos votos válidos, assegurando a vaga no segundo turno contra a atual governadora.

Avaliação positiva da gestão cresce

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Além de medir as intenções de voto, a Quaest avaliou a percepção dos eleitores sobre a administração de Celina Leão, que assumiu o Governo do Distrito Federal em março, após a saída de Ibaneis Rocha (MDB). O ex-governador deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado, mas posteriormente desistiu da candidatura.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 29 de setembro, a parcela dos entrevistados que classificam a gestão de Celina como ótima ou boa passou de 31% para 39%, um avanço de oito pontos percentuais.

As opiniões negativas, que reúnem as classificações ruim e péssima, oscilaram de 26% para 25%. O percentual de pessoas que não souberam responder passou de 7% para 6%.

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O levantamento também registrou crescimento na aprovação do trabalho de Celina Leão. Segundo a Quaest, 57% dos entrevistados aprovam sua atuação à frente do Governo do Distrito Federal, ante 51% na rodada anterior.

No sentido contrário, a desaprovação caiu de 36% para 33%. A proporção dos que não souberam responder também diminuiu, passando de 13% para 10%.