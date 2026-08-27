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Quaest: Caiado tem 32%, Flávio Bolsonaro, 27%, e estão tecnicamente empatados em Goiás

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República entre os eleitores de Goiás, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. Caiado tem 32% das intenções de voto, ante 27% de Flávio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, aparece em terceiro lugar, com 20%. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) têm 2% cada, enquanto Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) registram 1% cada. Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) aparecem com 0%. Os indecisos somam 11%, enquanto 4% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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Para 78% dos entrevistados, a escolha do candidato à Presidência é definitiva. Outros 22% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Anhanguera e ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob os números GO-06186/2026 e BR-07810/2026.

Cenário com Pablo Marçal

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Em um segundo cenário testado pela Quaest, que inclui Pablo Marçal (PRTB), Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 31% das intenções de voto, e Ronaldo Caiado tem 30%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Lula aparece em terceiro lugar, com 18%.

Renan Santos tem 2%, enquanto Romeu Zema, Augusto Cury, Samara Martins e Pablo Marçal registram 1% cada. Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi, Edmilson Costa, Clariana Barão e Hertz Dias aparecem com 0%. Os indecisos somam 11%, enquanto 4% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Marçal registrou candidatura à Presidência apesar de estar inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deverá decidir se ele poderá concorrer nas eleições deste ano.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/GO/PESQUISA/QUAEST
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