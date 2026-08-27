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Quaest: Arthur Henrique tem 60% das intenções de voto em RR; Soldado Sampaio aparece com 27%

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra Arthur Henrique (PL) com 60% das intenções de voto, contra 27% de Soldado Sampaio (Republicanos) na disputa ao governo de Roraima. Esse é o primeiro levantamento do instituto para o Estado.

A candidata Rosi Aires (PSOL) aparece na sondagem com 1% das intenções de voto para o cargo de governador. Brancos e nulos somaram 3% das intenções de voto, enquanto os indecisos marcaram 9% das respostas no território roraimense.

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A Quaest realizou 804 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo RR-04765/2026.

Corrida ao Senado em Roraima

Os entrevistados também responderam em quais candidatos ao Senado Federal pretendem votar. Neste ano, os eleitores vão votar em dois nomes para a Câmara Alta do Legislativo federal.

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Considerando a soma das respostas, na primeira e na segunda vaga, os nomes que pontuaram na pesquisa foram:

Teresa Surita (MDB), com 19%;

Nicoletti (PL), com 17%;

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Helena da Asatur (PSD), com 16%;

Chico Rodrigues (PSB), com 11%;

Pastor Isamar (União), com 3%;

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Regina Tio Ivo (Novo), com 2%;

Márcio Junqueira (PSDB), com 1%;

Bartô Macuxi (PSOL), com 1%;

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Hilton Xavier (Avante), com 1%.

Brancos e nulos para o Senado em Roraima somaram 7% das respostas, e os indecisos marcaram 17%.

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ELEIÇÕES 2026/RR/PESQUISA/QUAEST
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