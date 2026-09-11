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Quaest: aliados de Flávio lideram corrida ao governo em 9 Estados e no DF; de Lula, em 4

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) leva vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas disputas a governos de Estado, considerando as pesquisas de intenção de voto realizadas pela Quaest, nos meses de agosto e setembro.

Em dez Estados, os aliados do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparecem na frente dos demais concorrentes: em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Acre, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

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Já os postulantes que recebem o apoio de Lula lideram em quatro unidades federativas do País: Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe e Amazonas.

Outros seis Estados estão fora do arco de alianças do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Liberal (PL). São eles: Pernambuco, Espírito Santo, Tocantins, Piauí, Maranhão e Goiás. Neste, Daniel Vilela (MDB) que tenta a reeleição recebe apoio do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e aparece em primeiro lugar.

O caso de Pernambuco talvez seja o mais peculiar: apesar de João Campos (PSB), candidato oficial do presidente, aparecer em segundo lugar na disputa, o Estado é um antigo reduto de Lula. Raquel Lyra (PSD), atual governadora, lidera as intenções de voto e também é considerada aliada do petista, ainda que seja correligionária de Caiado.

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Também há aliados de Lula e Flávio que, apesar de lideraram numericamente suas respectivas disputas, aparecem empatados tecnicamente. É o que ocorre na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em Rondônia, no Pará, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul.

Confira os cenários eleitorais de primeiro turno nos Estados brasileiros, de acordo com as pesquisas Quaest mais recentes:

São Paulo (Flávio)

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Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42%

Fernando Haddad (PT): 27%

Policial Edjane (Agir): 1%

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Vera Lúcia (PSTU): 1%

Izadora Dias (PCO): 1%

Carlos Machado (PCB): 1%

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Vivian Mendes (UP): 0%

Indecisos: 14%

Brancos e nulos: 13%

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Rio de Janeiro (Lula)

Eduardo Paes (PSD): 39%

Douglas Ruas (PL): 18%

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Garotinho (Republicanos): 8%

Cyro Garcia (PSTU): 2%

William Siri (PSOL): 1%

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Coronel Busnello (Missão): 1%

Juliete (UP): 0%

Luan Monteiro (PCO): 0%

André Marinho (Novo): 1%

Indecisos: 16%

Brancos e nulos: 14%

Minas Gerais (Flávio)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%

Patrus Ananias (PT): 11%

Alexandre Kalil (PDT): 11%

Mateus Simões (PSD): 8%

Flávio Roscoe (PL): 3%

Gabriel (MDB): 3%

Ben Mendes (Missão): 2%

Indira Xavier (UP): 1%

Professor Túlio Lopes (PCB): 0%

Henrique Áreas (PCO): 0%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Indecisos: 19%

Brancos e nulos: 12%

Espírito Santo (nenhum)

Ricardo Ferraço (MDB): 35%

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 28%

Helder Salomão (PT): 10%

Breno Barcelos (Missão): 2%

Rafael Demuner (UP): 1%

Indecisos: 15%

Brancos e nulos: 9%

Bahia (empate técnico)

ACM Neto (União): 39%

Jerônimo Rodrigues (PT): 37%

Aroldo Felix (UP): 1%

Maria Bona (PCO): 1%

Ariel Capistrano (DC): 1%

Ronaldo Mansur (PSOL): 1%

Indecisos: 12%

Brancos e nulos: 8%

Pernambuco (nenhum)

Raquel Lyra (PSD): 43%

João Campos (PSB): 37%

Ivan Moraes (PSOL): 1%

Renan Hallais (Missão): 1%

Professora Camila (UP): 0%

Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%

Victor Assis (PCO): 0%

Guilherme Fonseca (PSTU): 0%

Indecisos: 12%

Brancos e nulos: 6%

Ceará (Flávio)

Ciro Gomes (PSDB): 45%

Elmano de Freitas (PT): 34%

Delegado Huggo (Missão): 1%

Danilo Soares (Democrata): 0%

Vera Lúcia (Novo): 0%

Ieri Braga (PCO): 0%

Zé Batista (PSTU): 0%

Serley Leal (UP): 0%

Indecisos: 12%

Brancos e nulos: 8%

Paraíba (Lula)

Lucas Ribeiro (PP): 38%

Cícero Lucena (MDB): 19%

Efraim Filho (PL): 18%

Pedro Coutinho (DC): 2%

Camilo Duarte (PCO): 1%

Yuri Ezequiel (UP): 0%

Indecisos: 12%

Brancos e nulos: 10%

Alagoas (empate técnico)

Renan Filho (MDB): 42%

JHC (PSDB): 40%

Lenilda Luna (UP): 1%

Márcio Jambo (Democrata): 0%

Indecisos: 10%

Brancos e nulos: 7%

Sergipe (Lula)

Fábio Mitidieri (PSD): 40%

Valmir de Francisquinho (Republicanos): 28%

Ricardo Marques (PL): 5%

Taty Cristina de Jesus (Democracia Cristã): 1%

Dr. Helton (PSOL): 1%

Emanuel Cacho (PSD): 1%

Indecisos: 17%

Brancos e nulos: 7%

Rio Grande do Norte (empate técnico)

Allyson (União): 25%

Cadu de Lula (PT): 21%

Álvaro Dias (PL): 19%

Rodrigo Bolsonaro (AGIR): 2%

Professor Roberio Paulino (PSOL): 2%

Dário Barbosa (PSTU): 1%

Henrique Lyra (PCO): 0%

Arinalda do MLB (UP): 0%

Carlos Jararaca (DC): 0%

Indecisos: 16%

Brancos e nulos: 14%

Piauí

A Quaest ainda não realizou levantamentos para a disputa ao governo do Piauí. No entanto, Rafael Fonteles (PT) aparece em primeiro lugar em outras pesquisas, contra Joel Rodrigues (PP).

Maranhão (nenhum)

Eduardo Braide (PSD): 44%

Orleans Brandão (MDB): 25%

Felipe Camarão (PT): 6%

Roberto Rocha (PRTB): 3%

André Luis (Missão): 1%

Saulo Arcangeli (PSTU): 0%

Dimas Cassimiro (PCO): 0%

Reginaldo Lima (PCB): 0%

Indecisos: 17%

Brancos e nulos: 4%

Acre (Flávio)

Alan Rick (Republicanos): 33%

Mailza Assis (PP): 24%

Tião Bocalom (PSDB): 15%

Thor Dantas (PSB): 2%

Dr. Luisinho (Agir): 1%

Eudo Raffael (PCB): 0%

Indecisos: 17%

Brancos e nulos: 8%

Amazonas (Lula)

Omar Aziz (PSD): 26%

Roberto Cidade (União): 18%

Professora Maria do Carmo (PL): 16%

David Almeida (Avante): 15%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 2%

Isael Munduruku (Rede): 1%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0%

Indecisos: 16%

Brancos e nulos: 6%

Roraima (Flávio)

Arthur Henrique (PL): 60%

Soldado Sampaio (Republicanos): 27%

Rosi Aires (PSOL): 1%

Clébio Genuíno (PCO): 0%

Farah Mesquita (Solidariedade): 0%

Indecisos: 9%

Brancos e nulos: 3%

Rondônia (empate técnico)

Marcos Rogério (PL): 24%

Adailton Fúria (PSD): 21%

Expedito Netto (PT): 10%

Hildon Chaves (União): 10%

Samuel Costa (PSB): 2%

Pedro Abib (MDB): 1%

Indecisos: 22%

Brancos e nulos: 10%

Amapá (Flávio)

Dr Furlan (PSD): 55%

Clécio (União): 35%

Jairo Palheta (PCO): 1%

Carlos Cley (PSTU): 0%

Delegado Marcos (DC): 0%

Indecisos: 8%

Brancos e nulos: 1%

Tocantins (nenhum)

Professora Dorinha (União): 37%

Vicentinho (PSDB): 28%

Laurez Moreira (PSD): 7%

Ataídes Oliveira (Novo): 3%

Subtenente Luiz Carlos (Democrata): 2%

Professor Witer Naves (PSOL): 0%

Du Pereira (DC): 0%

Indecisos: 16%

Brancos e nulos: 7%

Pará (empate técnico)

Dr Daniel (Podemos): 28%

Hana Ghassan (MDB): 27%

Gal Leite (UP): 2%

Well Macedo (PSTU): 2%

Araceli Lemos (PSOL): 2%

Jose Moita (Democrata): 1%

Indecisos: 29 %

Brancos e nulos: 9 %

Mato Grosso (empate técnico)

Wellington Fagundes (PL): 27%

Otaviano Pivetta (Republicanos): 23%

Doutora Natasha (PSD): 8%

Sargento Laudicério (Lau) (Agir): 2%

Rafaell Milas (Missão): 2%

Maurício Coelho (Mobiliza): 1%

Indecisos: 8%

Brancos e nulos: 29%

Goiás (Caiado)

Daniel Vilela (MDB): 37%

Marconi Perillo (PSDB): 20%

Wilder Morais (PL): 12%

Luis Cesar Bueno (PT): 4%

Luciana Amorim (UP): 0%

Danilo Pinheiro Evangelista da Silva (PCO): 0%

Indecisos: 20%

Brancos e nulos: 7%

Distrito Federal (Flávio)

Celina Leão (PP): 35%

Arruda (PSD): 18%

Leandro Grass (PT): 17%

Paula Belmonte (PSDB): 4%

Cappelli (PSB): 2%

Kiko Caputo (Novo): 1%

Professora Samara Mineiro (UP): 1%

Elisson (Agir): 0%

Professor Robson (PSTU): 0%

Expedito Mendonça (PCO): 0%

Rico Pinheiro (PRTB): 0%

Indecisos: 15%

Brancos e nulos: 7%

Mato Grosso do Sul (Flávio)

Eduardo Riedel (PP): 40%

Fábio Trad (PT): 13%

Delcídio Amaral (PRD): 8%

João Henrique Catan (NOVO): 3%

Lucien Rezende (PSOL): 2%

Daniel Lemes (PCO): 1%

Economista Renato Gomes (DC): 1%

Jeferson Bezerra (Agir): 1%

Indecisos: 20%

Brancos e nulos: 11%

Paraná (Flávio)

Sergio Moro (PL): 37%

Requião Filho (PDT): 21%

Sandro Alex (PSD): 15%

Luiz França (Missão): 1%

Tayná Miessa (UP): 1%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%

Adriano Funileiro (PCO): 0%

Samuel de Mattos (PSTU): 0%

Indecisos: 18%

Brancos e nulos: 7%

Santa Catarina (Flávio)

Jorginho Mello (PL): 50%

João Rodrigues (PSD): 17%

Gelson Merísio (PSB): 4%

Professor Marcus Sodré (PSTU): 2%

Marcelo Brigadeiro (Missão): 1%

Laís Chaud (UP): 1%

Bruno Pedreiro do PCO (PCO): 1%

Ralf Zimmer (PRD): 0%

Indecisos: 16%

Brancos e nulos: 8%

Rio Grande do Sul (empate técnico)

Luciano Zucco (PL): 26%

Juliana Brizola (PDT): 23%

Gabriel Souza (MDB): 9%

Marcelo Maranata (PSDB): 2%

Priscila Voigt (UP): 1%

Cesar Pontes (PCO): 0%

Rejane de Oliveira (PSTU): 0%

Indecisos: 27%

Brancos e nulos: 12%

As pesquisas Quaest citadas na matéria foram registradas sob os números: SP-00959/2026; RJ-04768/2026; MG-04716/2026; ES-04444/2026; BA-06206/2026; PE-00285/2026; CE-01149/2026; PB-07850/2026; AL-05503/2026; SE-03536/2026; RN-00876/2026; MA-02558/2026; AC-09106/2026; BR-06252/2026; BR-08926/2026; RO-05711/2026; AP-09438/2026; TO-02161/2026; PA-07718/2026; MT-04846/2026; GO-06186/2026; DF-01987/2026; MS-00793/2026; PR-05388/2026; SC-00517/2026; RS-06875/2026. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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